Fenerbahçe'de Cengiz Ünder gelişmesi

Spartak Moskova, Kerem Aktürkoğlu transferinde istediği sonucu alamayınca rotasını Cengiz Ünder'e çevirdi.

Fenerbahçe'nin 15 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne girememişti.

Yaz transfer döneminde takımdan ayrılması konuşulan milli futbolcu için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Fanatik'in haberine göre, Spartak Moskova, Cengiz Ünder için devreye girdi.

Kerem Aktürkoğlu transferini gerçekleştiremeyen Rus kulübü, şimdi de Cengiz Ünder'in peşinde. Haberde, Spartak Moskova'nın Cengiz Ünder için 8 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi. Bu sezon Süper Lig'de sadece Çaykur Rizespor maçında 12 dakika süre alan 27 yaşındaki futbolcunun, Fenerbahçe ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Cengiz Ünder'in transferi, Fenerbahçe taraftarları arasında merakla takip ediliyor. Spartak Moskova'nın bu teklifi kabul edilirse, Cengiz Ünder'in kariyerinde yeni bir sayfa açılabilir.