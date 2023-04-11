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Jesus'un inadının nedeni ne? Arda'yı neden oynatmıyor?

Fenerbahçe'de yükselen formuna rağmen Arda Güler Karagümrük maçında da ilk 11'e giremedi. Herkes birbirine bu soruyu soruyor: Jesus neden inat ediyor?

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 09:01
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Fenerbahçe'de cevabını arayan Arda Güler sorusu

Jesus'un inadının nedeni ne? Arda'yı neden oynatmıyor?
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Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Fenerbahçe'de gündem Arda Güler. Teknik direktör Jorge Jesus, yükselen formuna, taraftarların da isteğine rağmen Arda Güler'i Karagümrük maçında da ilk 11'e almadı.

Oyuna 57. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine giren Arda, 78. dakikada Szalai'nin attığı golün asistini yaparak maça damgasını vurdu. 

Peki Jesus neden Arda Güler'i oynatmıyor? İnadının nedeni ne?

Milliyet gazetesinden Şansal Büyüka, bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Jesus’un inadı ile başladık, gene Jesus’un inadı ile bitirelim. Son maçta seyircinin protesto ettiği İrfan Can ve Areo‘lu ilk on birle başladı, baktı olmuyor, ikisini birden oyundan aldı. Türkiye’nin “oynasın” diye feryat ettiği Arda’ya bir türlü yeterli şansı vermedi, vermiyor. Zajc gibi gole çok yakın bir orta saha oyuncusunu kulübede bekletiyor. “Umutsuz vaka” Pedro’yu hala bir umut olarak görüyor. Bu galibiyet, ne kadar büyük hoca olursa olsun Jesus’un inadını, yanlışlarını örtmez, kapatmaz."

Ömer Üründül ise Sabah gazetesindeki yazısında Arda Güler'le ilgili şu yorumu yaptı:

"Gelelim Jesus'a; hâlâ bir mantık yürütemiyorum. Neden Arda ilk 11'de oynamıyor da sahaya sonradan giriyor. Beşiktaş maçında ilk 11'de süper işler yaptı. Sonra kupada son bölümde girdi, dün yine yedek... Ayrıca eğer bir teknik adam normal sürenin bitmesine 25 dakika kala sakatlık olmadan 5. oyuncuyu da değiştiriyorsa kafasının ne kadar karışık olduğu ortada."

Sabah gazetesinden Gürcan Bilgiç de yazısında Arda Güler'e yer verdi ve şöyle dedi:

"Maçın ikinci önemli konusu Arda Güler… "Ocak'tan itibaren ilk 11 oyuncusu olur" dedim. Kapanması sürpriz olmayan rakip karşısında, böylesine adam eksilten, pas ve şut kalitesine sahip oyuncuyu kulübede tutmanın teknik açıklaması yok. Rakibin yıkıcı presi, ilk 45'te üç şutta bıraktı Fenerbahçe'yi. Yine ilk hamle olmadı Arda… Merkezi kalabalık tutan rakibine, bir fazla orta saha pas hızını arttırmayı da düşünmüyorlar."

Uğur Meleke'nin Hürriyet'teki yazısından bir bölüm de şöyle:

"Bu sezon ligde sadece 8 maça ilk 11’de başlayan ve bence daha fazlasını hak eden Zajc bir gol attı, bir de Valencia’nın penaltı beklediği net pozisyonu yarattı. Yine bu sezon ligde sadece 3 maça başlayan Arda Güler de ikinci golün hazırlayıcısıydı. Dün oyuna sonradan girip maçı çeviren üç adam Samuel, Zajc ve Arda’nın ortak özellikleri şu: Özellikle Dünya Kupası sonrası bir ara adeta kulübede unutulmaları. Hak ettiklerinin bence çok altında dakika almaları."

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