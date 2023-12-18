Fenerbahçe'de Edin Dzeko şoku! Antrenmanda yer almadı

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Fenerbahçe'de Edin Dzeko şoku! Antrenmanda yer almadı
Fenerbahçe'de çarşamba günü oynanacak Kayserispor maçı öncesi Boşnak yıldız antrenmanda yer almadı.

Fenerbahçe'nin deneyimli golcüsü Edin Dzeko, Kayserispor maçı öncesi bugünkü antrenmanında yer almadı. MR'ı çekilen Boşnak yıldızın durumu yarın netlik kazanacak.

KAYSERİSPOR HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
Fenerbahçe, Süper Lig'in 17'nci haftasında 20 Aralık Çarşamba günü Kayserispor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

Ardından 2 gruba ayrılan sarı lacivertli oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı.

İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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