Fenerbahçe'de Emre Mor'un geleceği belli oluyor!

Bonservisi Fenerbahçe de bulunan ve geçtiğimiz sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren Emre Mor'un geleceği Arda Turan'ın görevden ayrılması ve Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in başına geçmesinin ardından belirsizleşti.

EMRE MOR İÇİN FATİH KARAGÜMRÜK SESLERİ

Eyüpspor'da teknik direktörlük koltuğuna geçen Selçuk Şahin, henüz oyuncusuna ilişkin kararını vermezken oyuncu ile alakalı sürpriz bir gelişme yaşandı.Fenerbahçe ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan Emre Mor'un eski kulübü Karagümrük ile temasta olduğu öğrenildi. Geride kalan sezonu Eyüpspor'da tamamlayan 27 yaşındaki yıldız oyuncunun da Karagümrük'e sıcak baktığı iddia edildi.