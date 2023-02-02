2 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Transferine onay verildi. Emre Demir Samsunspor'a kiralandı

Transferine onay verildi. Emre Demir Samsunspor'a kiralandı

Fenerbahçe'nin yeni oyuncusu Emre Demir, Samsunspor'da.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 18:57
Takip Et

Fenerbahçe'de flaş Emre Demir gelişmesi

Transferine onay verildi. Emre Demir Samsunspor'a kiralandı
+
Aa
-

Fenerbahçe, Barcelona'dan transfer ettiği Emre Demir'i kiraladı.

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Barcelona'dan bedelsiz olarak transfer ettiği 19 yaşındaki hücum oyuncusu için oynama garantisi veren bir kulüp arıyordu.

1. Lig'de Samsunspor'dan gelen teklifi değerlendiren Fenerbahçe, onay verdi ve kiralama için anlaşmaya vardı.

Emre Demir'in de Samsunspor'a gitmeye sıcak baktığı ve perşembe akşamı imza için Samsun'a gideceği öğrenildi.

KAYSERİSPOR'DAN BARCELONA'YA TRANSFER OLMUŞTU

Futbola doğum yeri olan Mersin'de başlayan Emre, 8 yaşındayken dayalı döşeli bir ev ve babasına iş garantisi karşılığında Kayserispor'a transfer olmuştu. 2021'de ise 2 milyon euro bonservis ve bonuslar karşılığında Barcelona'ya imza atmıştı. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
1
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
2
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
﻿Öğretmenleri ayağa kaldıran maaş. Önce yalan dedi dekontlar yağınca kabul etti
3
﻿Öğretmenleri ayağa kaldıran maaş. Önce yalan dedi dekontlar yağınca kabul etti
﻿Öğretmenleri ayağa kaldıran maaş. Önce yalan dedi dekontlar yağınca kabul etti
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
4
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
5
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
﻿Bergüzar Korel'den üç çocuk annesi olmanın zorluğuna dair paylaşım
6
﻿Bergüzar Korel'den üç çocuk annesi olmanın zorluğuna dair paylaşım
﻿Bergüzar Korel'den üç çocuk annesi olmanın zorluğuna dair paylaşım
﻿CHP’den AYM başkanlığı için flaş iddia: Saray’dan aradılar
7
﻿CHP’den AYM başkanlığı için flaş iddia: Saray’dan aradılar
﻿CHP’den AYM başkanlığı için flaş iddia: Saray’dan aradılar
﻿Kanada’dan Uygur mültecilere özel yasa
﻿Kanada’dan Uygur mültecilere özel yasa
﻿Kanada’dan Uygur mültecilere özel yasa
﻿Nijerya'da silahlı saldırı: 7 ölü
﻿Nijerya'da silahlı saldırı: 7 ölü
﻿Nijerya'da silahlı saldırı: 7 ölü
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Zigana Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor
﻿Zigana Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor
﻿Zigana Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.