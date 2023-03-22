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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci skandalı. Milli oyuncu dava edildi

Fenerbahçe'de son günlerde düşük bir form grafiği çizen İrfan Can Kahveci, Galatasaray maçında gördüğü kırmızı kart sonrası oyundan çıkarken bir taraftarla girdiği münakaşa sonrası davalık oldu.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 10:09
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Fenerbahçe'de flaş İrfan Can gelişmesi

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci skandalı. Milli oyuncu dava edildi
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Fenerbahçe'de gösterdiği performansla eleştirilerin odağı haline gelen İrfan Can Kahveci adliyelik oldu.

OLAY SAVCILIĞA TAŞINDI
Sabah'ta yer alan habere göre;  Kadıköy'de 8 Ocak 2023 günü oynanan Galatasaray derbisinde 69'da oyuna giren İrfan Can, 86'da kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı. İddiaya göre ABD'de yaşayan, babası Kazım Ünsalan ve kızı Duygu Lal ile derbiyi izleyen iş adamı Hürrem Can Ünsalan, tribünde kendisine doğru yaklaşan Kahveci'ye "Kırmızı kart yemeye utanmıyor musun?" dedi. Milli futbolcunun "Git kendin oyna" demesini üzerine ortam kızıştı.
İkili arasındaki arbede, polisin gelmesiyle son bulurken iş adamı, olayı savcılığa taşıdı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Hürrem Can Ünsalan, futbolcu hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen şikâyet dilekçesinde ünlü iş adamının kızı ve babasıyla gittiği derbide, Kahveci'nin kırmızı kart yemesi sonucu derbinin heyecanı ve maçın son dakikalarına 2- 0 yenik duruma düşmenin verdiği duygu yoğunluğuyla futbolcuya laf attığı ancak Kahveci'nin karşılığında sinkaflı sözler sarf ettiği yer aldı.
Ünsalan'ın, kızı ve babasının da tanık olarak dinlenilmesi talep edilerek, Fenerbahçe'ye müzekkere yazılıp derbi maçının kamera görüntü kayıtlarının alınması istendi.

HAPİS CEZASI İSTENDİ
Kahveci'nin binlerce kişinin bulunduğu ortamda küfür etmek suretiyle Hürrem Can Ünsalan'ın onur, şeref ve saygınlığına saldırdığı, futbolcunun 'Hakaret' suçunu işlediği ve 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması gerektiği vurgulandı.

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