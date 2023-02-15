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Enner Valencia için Inter iddiası. Talipleri bitmiyor

Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın talipleri bitmiyor. Ekvadorlu golcüye bu sefer Inter talip oldu.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 10:24
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Fenerbahçe'de flaş Valencia gelişmesi

Enner Valencia için Inter iddiası. Talipleri bitmiyor
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İç transfer çalışmalarının sürdüğü Fenerbahçe'de Enner Valencia ile sözleşme görüşmeleri devam ediyor.

VALENCİA AVRUPA'DA KALMAK İSTİYOR
Brezilya basınına göre Internacional, Enner Valencia'yı sezon sonunda kadrosuna katmak için harekete geçti.
Ancak yıldız golcü, Fenerbahçe ile sözleşme görüşmelerine devam ettiği ve Avrupa'da kalmak istediği için bu teklifi reddetti.

INTER DE YARIŞTA
Öte yandan Ekvador'lu golcüye bir teklif de Avrupa'dan geldi. Serie A ekiplerinden Inter de Enner Valencia'ya kancayı taktı.
Mercadodabola'da yer alan habere göre Inter, ön sözleşme için Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusuyla pazarlık yapıyor. Inter'in oyuncuya fazla maaş veren Suudi ekipleriyle yarıştığı belirtildi.

BU SEZON 23 GOL ATTI
Ekvadorlu golcü, futbol kariyerinde daha önce İngiltere'de West Ham United ve Everton formaları giymişti.
Fenerbahçe forması altında bu sezon 30 maça çıkan Enner Valencia, 23 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.

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