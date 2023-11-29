Fenerbahçe'de Fred ve Djiku'nun dönüş tarihleri belli oldu

Fenerbahçe'ye Fred ve Djiku'dan iyi haber geldi. Sakatlıklarını atlatan iki futbolcu bireysel çalışmalara başladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fenerbahçe'de Fred ve Djiku'nun dönüş tarihleri belli oldu

Süper Lig'deki Fatih Karagümrük maçında Fred ve Djiku görev alamazken, Brezilyalı orta saha Fred, Ganalı stoperden önce sahalara dönmesi bekleniyor.

Hem Fred hem de Djiku'nun UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın oynanacak Nordsjaelland maçında forma giymesi beklenmiyor.

İŞTE DÖNÜŞ TARİHLERİ
Fred'in Kadıköy'deki Sivasspor maçında sahalara döneceği öngörülüyor.

Teknik ekip, Djiku'yu yüzde 100 hazır duruma gelmeden riske etmeyi düşünmüyor. Bir aksilik yaşanmaması halinde Ganalı savunmacı ise Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek.

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