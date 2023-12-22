Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi flaş Dzeko gelişmesi

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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi flaş Dzeko gelişmesi
Fenerbahçe'de Galatasaray maçı öncesi Dzeko ile ilgili flaş gelişme yaşandı.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 18. haftasında 24 Aralık Pazar günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe hazırlıklarına 23 Aralık Cumartesi günü yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

Sarı lacivertli takımın antrenmanına sakatlığı bulunan Edin Dzeko katıldı.

Dzeko'nun derbide görev alabileceği açıklandı.

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