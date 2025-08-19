Fenerbahçe'de gece operasyonu! Bir transfer İstanbul'da ikisi yolda

Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba gecesi Benfica ile Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için mücadele edecek Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler hem sol hem sağ kanat oynayan Salzburg'un 22 yaşındaki Malili futbolcusu Dorgeles Nene ile her konuda anlaştı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre futbolcu transfer görüşmelerini tamamlamak ve sağlık kontrolünden geçmek için İstanbul'a geldi. Fenerbahçe oyuncu için Avusturya kulübüne 15 milyon euro bonservis verecek. Bonuslarla rakam 20 milyon euro'ya kadar çıkabilir.

Sağ, sol kanat ve ileri uçta da görev yapabilen Dorgeles Nene geçen sezon Salzburg formasıyla 49 maça çıkarken 15 gol attı ve dokuz asist yaptı. Malili futbolcu bu sezon çıktığı sekiz maçta ise iki kez fileleri havalandırırken iki gol pası verdi.



BENFICA'YA KARŞI FORMA GİYEMEYECEK

Fenerbahçe'nin Benfica maçından 24 saat öncesine kadar UEFA listesine iki isim ekleme şansı bulunuyor. Ancak Nene Şampiyonlar Ligi elemelerinde Brann ve Clup Brugge maçlarında süre aldığından dolayı statü gereği listeye yazılamıyor. Oyuncu ancak Avrupa'da grup maçlarında forma giyebilecek.

FENERBAHÇE İLE 2020'DE ANTRENMANA ÇIKTI

Dorgeles Nene, 2020 yılında Fenerbahçe ile deneme antrenmanlarına çıktı. Kulüp oyuncuyu beğendi ancak Nene o dönem kendisine ilgi gösteren Salzburg’u tercih etmişti. Böylece beş yıl sonra Nene ile Fenerbahçe'nin yolları tekrar kesişti.

SIRADA EDSON ALVAREZ VE KEREM AKTÜRKOĞLU VAR

Fenerbahçe, Edson Alvarez'i satın alma opsiyonlu kiralık olarak bitirmeye yakın. West Ham kiralama bedeli ile birlikte oyuncunun maaşının tamamının ödenmesini istedi ve Fenerbahçe bu talebi kabul etti. Satın alma opsiyonu konusunda final görüşmeleri yapılıyor. Oyuncu kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Fenerbahçe defansif orta sahada görev yapan Meksikalı oyuncuyu her an İstanbul'a getirebilir. Edson Alvarez gün içinde biterse UEFA listesine yazıma şansı bulunuyor. Sarı lacivertlilerin hedefindeki bir başka oyuncuysa Benfica'da oynayan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu. Portekiz takımıyla anlaşmaya çok yakın olan Kanarya böylece başkanı Ali Koç'un dediği gibi 'iki kanat ve orta saha transferini' gerçekleştirecek. Fenerbahçe Başkanı, bu üç transferden sonra fırsatları kovalayacaklarını söylemişti.