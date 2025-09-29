Fenerbahçe'de Gökhan Gönül sürprizi! Resmi açıklama geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'de Gökhan Gönül sürprizi! Resmi açıklama geldi

Fenerbahçe, teknik ekipte yardımcı antrenörlük görevinden alınan Gökhan Gönül’ün, Samandıra’nın genel yapısında ve futbol aklının tesis edilmesinde önemli bir görev alacağını duyurdu.

Fenerbahçe, yaptığı resmi açıklamayla Gökhan Gönül ile ilgili alınan kararın gerçek yüzünü kamuoyuyla paylaştı.

Başkan Sadettin Saran’ın, Gönül ile yaptığı görüşmelerde "Samandıra ruhunu geri getirme" hedefini vurguladığı belirtilirken tecrübeli ismin saha içinden çok tesislerin genel yapısında rol alacağı aktarıldı.

SAMANDIRA'DAN GÖKHAN GÖNÜL SORUMLU OLACAK

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyundaki tüm söylentilerin aksine, Başkanımız Sayın Sadettin Saran’ın, Gökhan Gönül ile yaptığı görüşmelerde, her fırsatta vurguladığı "Samandıra ruhunu geri getirme" hedefi doğrultusunda, Gökhan Gönül’ün saha içinden çok, Samandıra’nın genel yapısında ve futbol aklının tesis edilmesinde önemli bir rol üstlenmesi gerektiği ifade edilmiştir."

GÖREVLE İLGİLİ DETAYLAR SONRA PAYLAŞILACAK

Fenerbahçe ayrıca, Gökhan Gönül’ün üstleneceği görevlerle ilgili planlamaların tamamlanmasının ardından detaylı bilgilendirme yapılacağını bildirdi.

Son Haberler
Trump'ın Gazze planının detayları ortaya çıktı! Beyaz Saray'da Gazze zirvesi
Trump'ın Gazze planının detayları ortaya çıktı! Beyaz Saray'da Gazze zirvesi
Beşiktaş’ta Galatasaray derbisi öncesi büyük fire!
Beşiktaş’ta Galatasaray derbisi öncesi büyük fire!
İstanbul'daki o iki ilçeye 10 saat su verilmeyecek! İSKİ açıkladı
İstanbul'daki o iki ilçeye 10 saat su verilmeyecek! İSKİ açıkladı
Mardin’de 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgada 2 tutuklama
Mardin’de 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgada 2 tutuklama
Erdoğan duyurdu, bakanlık harekete geçti! 81 ilde konut seferberliği...
Erdoğan duyurdu, bakanlık harekete geçti! 81 ilde konut seferberliği...