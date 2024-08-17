Fenerbahçe'de Göztepe maçına saatler kala flaş Fred gelişmesi

Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de, takımın yıldız futbolcusu Fred'in sosyl medya hesabından yaptığı duyuru taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Lugano karşısında sakatlanan Fred’in tamamen iyileştiğini ve takıma geri döndüğünü açıkladı. Aynı zamanda, ağrıları nedeniyle ligin ilk haftasında forma giyemeyen Ferdi Kadıoğlu da bu hafta Göztepe karşılaşması için kadroya dahil edildi.

Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla bu sezon 13 numaralı formayı giyeceğini açıkladı. Geçen sezon 35 numaralı formayla mücadele eden Fred’in bu kararı, sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük ilgi gördü.

Fenerbahçe; orta sahadaki dinamosu Fred'in oynamadığı hemen hemen her maçta sıkınt yaşıyor. Brezilyalı yıldızın sakatlık haberi Sarı-Lacivertli taraftarların kabusu olmuş durumda. Takımda yerini doldurabilecek bir futbolcu bulunmayan Fred geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 34 karşılaşmada görev aldı. 3 gol 7 asistlik performans sergileyen sambacı bu sezon ise 2 şampiyonlar ligi ön eleme maçında 117 dakika süre aldı, 1 asist yaptı.

Fenerbahçe’nin Göztepe maçı kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrig Becao, Yusuf Akçiçek, Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde, Rade Krunic, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Fred Santos, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En Nesyri ve Cenk Tosun.