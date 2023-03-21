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Enner Valencia Fenerbahçe'de kalacak mı? İstediği para ortaya çıktı

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Enner Valencia kararını verdi.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 07:26
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Fenerbahçe'de gündem Valencia 

Enner Valencia Fenerbahçe'de kalacak mı? İstediği para ortaya çıktı
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Fenerbahçe'de bu sezon attığı gollerle kariyer rekorunu kıran ve kulüp tarihine de geçen Enner Valencia'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Valencia'ya Arap ülkelerinden teklifler geldiği belirtiliyor. Golcü futbolcu Kayserispor maçı sonrası yaptığı açıklamada "Fenerbahçe'de kalmak isterim, burada mutluyum. Bu durum anlaşmaya sağlamaya bağlı. Umarım kalırım" demişti.

Sporx'in haberine göre Valencia'dan kalmak için Fenerbahçe'den istediği ücret ortaya çıktı. Valencia'nın yıllık 2.5 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme istediği ileri sürüldü.

Şu anda yıllık 1.7 milyon euro kazanan Enner Valencia'yı takımda tutmak isteyen sarı lacivertli yönetimin de bu talebe uzak olmadığı belirtildi.

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