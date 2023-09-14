Fenerbahçe'de gündem yaprak dökümü. Üç yıldızla daha yollar ayrılabilir

Yeni sezona flaş transferlerle giren Fenerbahçe, kadro planlamalarını sürdürüyor. Birçok isim transfer edilse de birçok isimle de yolları ayıran Sarı Lacivertliler, üç isimle daha yolları ayırabilir.