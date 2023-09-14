Fenerbahçe'de gündem yaprak dökümü. Üç yıldızla daha yollar ayrılabilir

Yeni sezon öncesi birçok isimle yollarını ayıran Fenerbahçe'de son olarak Fatih Karagümrük'e transfer olan Nazım Sangare'ye veda edilmişti.
Milli sağ bek sonrası Fenerbahçe'de 3 futbolcunun daha ayrılığı gündeme geldi.
Sarı lacivertliler'in Teknik direktörü İsmail Kartal'ın yönetime verdiği rapor doğrultusunda kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe'de Luan Peres, Samet Akaydin ve Burak Kapacak'la da yolların ayrılma ihtimali bulunuyor.
Luan Peres ve Samet Akaydın geçtiğimiz sezon takıma katılırken Burak Kapacak ise 2021-2022 sezonunda Fenerbahçe'ye katılmıştı.