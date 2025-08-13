Fenerbahçe'de Harry Potter dönemi! Asensio transferi yattı

Fenerbahçe Benfica'dan Kerem Aktürktürkoğlu'nun transferinde mutlu sona ulaştı.

KEREM AKTÜRKOĞLU TRANSFERİNDE ANLAŞMA TAMAM

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Sarı Lacivertliler hem Kerem hem de Benfica ile anlaşmaya vardı. Milli yıldızın bu hafta içerisinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

FENERBAHÇE ASENSIO'YU ASKIYA ALDI

Öte yandan Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferini tamamlamasının ardından anlaşma sağlamasına rağmen Marco Asensio'nun transferini askıya aldı.

YENİÇAĞ DUYURMUŞTU: BENFICA KARŞISINDA YOK

Yeniçağ'ın 2 gün önce duyurduğu üzere; Kerem Aktürkoğlu Benfica'nın planı dahilinde dün Şampiyonlar Ligi'nde süre almasından dolayı Portekiz ekibine karşı Play-Off maçlarında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, 26 yaşındaki sol kanat oyuncusunu Göztepe maçına yetiştirmeye çalışıyor.