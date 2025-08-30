Fenerbahçe'de iktidar ve muhalefet tek isimde birleşti

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de gözler yeni teknik direktörün kim olacağına çevrildi.

Yerli ve yabancı birçok adayı değerlendiren Sarı Lacivertli yönetim, son olarak gündemine Alman teknik adam Roger Schmidt'i aldı.

BAŞKAN ADAYLARI ROGER SCHMIDT'E YEŞİL IŞIK YAKTI

Roger Schmidt ile görüşme yapıldığına dair çıkan haberlerin ardından Fenerbahçe başkan adayları Hakan Bilal Kutlualp ve Sadettin Saran'dan da bu fikri destekler nitelikte açıklamalar geldi.

Hakan Bilal Kutlualp, “Gitsinler Roger Schmidt’i getirsinler. Ben onunla çalışmak isterim, o zaman tebrik ederim.” derken Sadettin Saran ise "Schmidt listemizde olan bir isimdi. Ancak futboldan uzak kalmak istediğini söylüyordu. Eğer mevcut yönetim Schmidt’i açıklarsa ve hoca gerçekten başarı odaklı olursa kendisiyle devam edebiliriz.” diye konuştu.