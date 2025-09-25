Fenerbahçe'de ilk kurban belli oldu

Fenerbahçe'de futbol takımında istenen başarının sağlanamamasını ardından yeni yönetimin Sportif Direktör Devin Özek'i görevden alacağı iddia edildi.

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, yeni yöneticiler, başkan Sadettin Saran'a Devin Özek'le çalışmak istemediklerini söylediler.

Saran'ın bu öneriye olumlu yaklaştığını belirten Hamzaoğlu, başkanın Özek'le görüştükten sonra son kararını vereceğini ifade etti.

Fenerbahçe sabotaja mı uğruyor? Samandıra'ya yeni patron geliyor

???? ÖZEL HABER



???? Fenerbahçe’de yeni yönetim Devin Özek ile çalışmak istemiyor ve bunu Başkan Sadettin Saran’a ilettiler.



???? Başkan Saran bu fikre sıcak bakıyor ancak Devin Özek’le de bir görüşme yapılıp nihai karar verilecek. pic.twitter.com/cHsPWLSOkg