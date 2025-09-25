Fenerbahçe'de ilk kurban belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'de ilk kurban belli oldu

Fenerbahçe'de yeni yönetimin Sportif Direktör Devin Özek'in görevine son vereceği öne sürüldü.

Fenerbahçe'de futbol takımında istenen başarının sağlanamamasını ardından yeni yönetimin Sportif Direktör Devin Özek'i görevden alacağı iddia edildi.

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, yeni yöneticiler, başkan Sadettin Saran'a Devin Özek'le çalışmak istemediklerini söylediler.

Saran'ın bu öneriye olumlu yaklaştığını belirten Hamzaoğlu, başkanın Özek'le görüştükten sonra son kararını vereceğini ifade etti.

Fenerbahçe sabotaja mı uğruyor? Samandıra'ya yeni patron geliyorFenerbahçe sabotaja mı uğruyor? Samandıra'ya yeni patron geliyor

Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan vefatının 13. yılında Neşet Ertaş'ı andı
Erdoğan vefatının 13. yılında Neşet Ertaş'ı andı
Manifest'in kurucusu Tolga Akış sessiz sedasız ikinci kez dünyaevine girdi! İşte nikahtan ilk kare...
Manifest'in kurucusu Tolga Akış sessiz sedasız ikinci kez dünyaevine girdi! İşte nikahtan ilk kare...
Rafa Silva'ya ne oldu? İşte üç golün sırrı
Rafa Silva'ya ne oldu? İşte üç golün sırrı
Mersin'de 40 yıl önce kaçtılar! 4 çocuklu, 9 torunlu çift, gelinlik ve damatlık giyip düğün yaptı
Mersin'de 40 yıl önce kaçtılar! 4 çocuklu, 9 torunlu çift, gelinlik ve damatlık giyip düğün yaptı
ABD ekonomisi son 2 yılın en yüksek büyümesine gerçekleştirdi
ABD ekonomisi son 2 yılın en yüksek büyümesine gerçekleştirdi