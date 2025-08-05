Fenerbahçe'de komutan birinci kaptan oldu!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'de komutan birinci kaptan oldu!

Fenerbahçe'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala takımın yeni kaptanları belli oldu.

Sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Fenerbahçe'de bir yandan transfer çalışmaları sürerken diğer yandan kadroyla ilgili düzenlemeler devam ediyor.

Sarı lacivertlilerde Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in takımdan ayrılmalarının ardından boşta kalan kaptanlık pazubandının yeni sahibi belli oldu.

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Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki orta sahası Mert Hakan Yandaş, takımın yeni kaptanı oldu.

Gazeteci Gürkan Ak'ın aktardığına göre Mert Hakan'ın sahada olmadığı anlarda ise Mourinho İrfan Can Kahveci, Fred ve Skriniar arasından seçim yapacak.

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