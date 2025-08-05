Fenerbahçe'de komutan birinci kaptan oldu!

Sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Fenerbahçe'de bir yandan transfer çalışmaları sürerken diğer yandan kadroyla ilgili düzenlemeler devam ediyor.

Sarı lacivertlilerde Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in takımdan ayrılmalarının ardından boşta kalan kaptanlık pazubandının yeni sahibi belli oldu.

Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki orta sahası Mert Hakan Yandaş, takımın yeni kaptanı oldu.

Gazeteci Gürkan Ak'ın aktardığına göre Mert Hakan'ın sahada olmadığı anlarda ise Mourinho İrfan Can Kahveci, Fred ve Skriniar arasından seçim yapacak.

????Bir kaç ek yapayım; Geçen sezonlardan farklı olarak bu sezon tek takım kaptanı Mert Hakan Yandaş.



İkinci, üçüncü kaptan yok. Yandaş dışında pazu bandını takacak her isim eşit düzeyde.



Mourinho Mert Hakan Yandaş'ın saha dışında da iletişim ve koordinasyon yeteneğine güveniyor.… https://t.co/v2hWZTiA3L — Gürkan Ak (@GurkanAk) August 5, 2025

İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na telefon!