İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na telefon!

Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın eski yıldızı Kerem Aktürkoğlu ile anlaşması futbol gündemine bomba gibi düştü. Sarı-lacivertliler, Benfica'da mutsuz olan milli futbolcuyla çok gizli bir transfer operasyonu sonrası el sıkıştı. Kerem 4.5 milyon euro garanti ücret ve bonuslar içeren teklifi kabul etti.

Fenerbahçe'ye Asensio'da kötü haber!

Bunun üzerine Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek ve yönetici Hakan Safi dün Lizbon'a giderek Benfica ile masaya oturdu. Portekiz ekibinin 25 milyon euroluk talebine karşın sarılacivertlilerin 15 milyon euro ve bonus içeren bir teklif yaptığı öğrenildi.

Galatasaray sağ bekini buldu! Dünya devinin yıldızı geliyor: Taraftarlar havalimanına akın edecek

Başkan Ali Koç'un bu transferin mutlaka bitirilmesini istediği ve pazarlıkların çok yoğun şekilde devam ettiği kaydedildi. Öte yandan Kerem Aktürkoğlu'nun ikna süreciyle ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

Kerem Aktürkoğlu transferinde büyük sorun! Hem Benfica hem de Fenerbahçe 'seçim' diyor

Bu da yaşandı! İŞKUR ilanı ile futbolcu aradılar

KEREM AKTÜRKOĞLU'NU FENERBAHÇE'NİN KAPTANLARI İKNA ETTİ!

Kerem Aktürkoğlu'nun transfer görüşmelerinin başında hem Galatasaray hem de Fenerbahçeli taraftarlardan gelebilecek olası tepkiler nedeniyle bir hayli endişeli olduğu iddia edildi.

Rıdvan Yılmaz için menajeri farklı Beşiktaş farklı konuşuyor!

Ancak Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ın Kerem'le görüştüğü ve "Hiç canını sıkma. Fenerbahçe camiası seni bağrına basar." sözleri sonrası yıldız futbolcunun sarı-lacivertlilere "evet" dediği ifade edildi.

Leroy Sane Galatasaray'ı kesmedi! Bayern Münih'ten hat-trick: 2 yıldız daha yolda

Fenerbahçe'nin istemediği oyuncuya talip yağıyor!

Fenerbahçe sezonu açıyor! İlk rakip eski dost