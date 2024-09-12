Fenerbahçe'de kriz bir türlü çözülemiyor

Yaz transfer döneminin kapanmasına az bir zaman kala kadroda düşünmediği isimleri bir bir gönderen Fenerbahçe’de Ryan Kent krizi bitmek bilmiyor.

KALIYOR

Geçtiğimiz sezonun Ocak ayından beri oyuncuyu göndermeye çalışan Fenerbahçe amacını bu transfer döneminde de gerçekleştiremeyecek gibi görünüyor.

TEKLİFLERİ REDDETTİ

Yunan Ligi ekiplerinden AEK ve PAOK, Belçika Ligi ekiplerinden ise Westerlo ve Antwerp oyuncuyu transfer etmek için teklif yaparken Ryan Kent dördüne de kapıyı kapattı.

ALACAKLARININ TAMAMINI İSTİYOR

İngiliz futbolcu ile görüşme gerçekleştiren Jose Mourinho gitmesini tavsiye ederken Ryan Kent alacaklarının tamamı ödenmeden gitmeyeceğini ifade etti.