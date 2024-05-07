Fenerbahçe'de kriz çıktı. İsmail Kartal kara kara düşünüyor

Fenerbahçe Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda pazar günü oynanacak mücadele öncesi Sarı-Lacivertli ekipte sağ bek krizi patlak verdi.

Konyaspor karşılaşmasında sakatlanan Osayi Samuel'in, sol ayak bileğinde ödem ve kanama tespit edildiği açıklandı. Nijeryalı futbolcu, Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Galatasaray derbisine yetiştirilmeye çalışılacak.

Onun yokluğunda sağ bekte görev yapan Mert Müldür de cezalı. Konyaspor mücadelesinde kulübede sarı kart gören Mert Müldür cezalı duruma düştü.

Teknik direktör İsmail Kartal kara kara düşünmeye başladı. Sakatlıktan yeni çıkan Oosterwolde'nin henüz hazır olmaması nedeniyle Ferdi'yi de bu bölgeye kaydıramayacak olan İsmail Kartal'ın, stoper Djiku'yu sağ bekte değerlendirebileceği öğrenildi.