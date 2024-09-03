Fenerbahçe'de Krunic gitti. Taraftarı sevinçten çıldırtan detay

Fenerbahçe'de ayrılığı gündemde olan Rade Krunic, Kızılyıldız'a imzayı attı.
Kulüpten yapılan açıklamada, ''Profesyonel Futbol A Takım Futbolcularımızdan Rade Krunic’in kalıcı transferi konusunda Sırbistan’ın Kızılyıldız Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.
Oyuncunun bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.
2023-24 sezonu devre arasında Serie A ekibi Milan'dan transfer edilen ve sezon sonu bonservisi alınan Krunic, Fenerbahçe ile toplamda 22 maça çıktı.
Takımda bekleneni veremeyen Krunic, taraftarların yoğun tepkisine maruz kalmıştı.
Rade Krunic'in bonservisiyle birlikte Kızılyıldız'a transfer olması, Fenerbahçe taraftarını mutlu etti.
Taraftarlar, oyuncunun kiralık olarak gideceğini düşünüyordu.