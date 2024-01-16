Fenerbahçe'de kupa planı ortaya çıktı. İsmail Kartal kararını verdi

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Fenerbahçe'de kupa planı ortaya çıktı. İsmail Kartal kararını verdi
Türkiye Kupası 5. Tur maçında yarın Adanaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe'de, teknik direktör İsmail Kartal kadro konusunda kararını verdi.

Fenerbahçe, Türkiye Kupası’nın 5. turunda yarın saat 21.00’de Adanaspor ile karşı karşıya gelecek.

Gaziantep FK’yı Trendyol Süper Lig’de 1-0 mağlup eden ederek liderliğini sürdüren Sarı-Lacivertli ekip, tek maçlık eleme formatında oynanacak mücadelede Adanaspor’u da yenip tur atlamayı amaçlıyor.

Yoğun maç programı sebebiyle Fenerbahçe’nin teknik direktörü İsmail Kartal’ın, Adanaspor maçında farklı oyunculara şans vermesi öngörülüyor.

Adanaspor, Türkiye Kupası’na 3. turda dahil oldu ve Hacettepe 1945’i 5-0, ardından 4. turda Esenler Erokspor’u 2-0 mağlup ederek Fenerbahçe ile eşleşti.

Fenerbahçe, Adanaspor maçına 6 eksikle çıkacak. Afrika Kupası’nda mücadele eden Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku ile sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Miha Zajc ve Miguel Crespo forma giyemeyecek. Sakatlıktan yeni çıkan Rodrigo Becao da henüz maç kadrosunda yer almayacak.

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