Fenerbahçe’de Kutlualp-Saran birleşmesi masada! Açıklama geldi: "Oturup konuşacağız"

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp, TRT Spor canlı yayınında gündeme dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Başkanlık için “Her şey mübah değildir” diyen Kutlualp, Sadettin Saran ile birleşme ihtimaline de yanıt verdi.

“BAŞKANLIK ŞEREFLİ BİR GÖREV, HER ŞEY MÜBAH DEĞİL”

Başkanlık hedefini açık yüreklilikle dile getiren Kutlualp, “Benim ilk derdim Fenerbahçe, başkanlık değil. Başkanlık çok büyük bir gurur ve şerefli bir görev. Başkan olmak istiyorum, ancak bunun için ‘Her şey mübahtır’ demiyorum.” ifadelerini kullandı.

“SARAN İLE BİRLEŞME BASKISI VAR”

Sadettin Saran ile birleşme ihtimali üzerine gelen soruya ise Kutlualp, “Kamuoyunda birleşme beklentisi var. Sadettin Bey’le 8 ay görev yaptım, çok iyi bir Fenerbahçeli. Cesaretini tebrik ediyorum. Birleşme konusu hem baskı hem de arzu anlamında var. Sadettin Bey’in adaylığında bir mahsur olmadığını divan açıkladı. Riskleri nasıl sıfıra indiririz, iş birliği nasıl yapılır oturup konuşacağız.” dedi.

“KEREM TRANSFERİNİ MARIO BRANCO GECİKTİRDİ”

Kerem Aktürkoğlu transferinde ise Mario Branco’yu suçlayan Kutlualp, “Kerem Aktürkoğlu transferinde Mario Branco’nun zorluk çıkardığına inanıyorum. Çünkü bizi tanıyor. Nasıl davranacağımızı tahmin ettiği için bu transferi geciktirdiğini düşünüyorum.” diye konuştu.