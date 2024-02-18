Fenerbahçe'de Mert Hakan'dan büyük adım. Yeni görevi ortaya çıktı

Fatih Saboviç
Fenerbahçe'de Mert Hakan'dan büyük adım. Yeni görevi ortaya çıktı
Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor’u devirdiği karşılaşmada sonradan oyuna girerek fark yaratan isimlerden olan Mert Hakan Yandaş, takım içerisindeki manevi liderliğinin yanına saha içi liderliği katmak konusunda da büyük bir adım attı.

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Zorlu Rize deplasmanında 1-0’lık skorun ardından 3-1’le geri dönen ve hanesine 3 puan yazdıran Fenerbahçe’de, gecenin yıldızlarından biri Mert Hakan Yandaş’tı. Edin Dzeko’ya attığı kritik gol pasıyla takımının 2-1 öne geçmesinde büyük bir rol oynayan Mert, karşılaşma sonrası yakın çevresiyle yaptığı sohbette önemli noktalara değindi.

SAHA DIŞINDA ÇOK ÖNEMLİ BİR ALAN TUTUYOR
Deneyimli yıldızın yaşadığı zor günlere rağmen saha içi ve dışında takıma büyük katkı verdiği biliniyor. Özellikle Dusan Tadic, Edin Dzeko gibi oyuncuların Fenerbahçe’ye katılım süreçleri ile kaynaşma süreçlerini hızlandıran Mert Hakan Yandaş, her zaman Fenerbahçe arması için savaşmaya hazır olduğunu yineledi.

FENERBAHÇE’NİN OLDUĞU YERDE HER ZAMAN HAZIR…
Geçmişte zorlu süreçlerden geçen ve hem takıma hem de futbola duyduğu tutkuyu yansıtırken ekstra deneyim kazandığı zamanlar yaşayan Mert, Fenerbahçe’nin olduğu yerde hiçbir şekilde oyuna küslüğünün olamayacağını, kendisini her daim göreve hazır tuttuğunu da ve şimdi de bunun meyvelerini yediğini de yakın çevresi ile paylaştı.

4 MAÇTA 3 GOLE DİREKT ETKİ ETTİ
Takımdaki kaliteli yabancıların varlığı, onlarla olan bağların güçlenmesi gibi noktalarda önemli adımlar atan Mert, ayrıca Crespo’nun gidişi ile rahatlayan orta saha rotasyonunda sonradan ‘hamle oyuncusu’ olarak da görev alarak parlamaya başladı. Ayrıca deneyimli yıldız tıpkı Batshuayi gibi; Türkiye Kupası’nda farklı kazanılan Adanaspor mücadelesinde yıldızlaşarak moral bulmuş, ardından Gaziantep karşılaşmasında da asistini yapmıştı. Mert sahaya çıktığı son 4 maçta 3 gole direkt etki etmeyi bildi.

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