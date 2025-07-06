Fenerbahçe'de mutlu son yakın! Dünya yıldızı ile imza an meselesi

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Fenerbahçe'de mutlu son yakın! Dünya yıldızı ile imza an meselesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de öncelikli hedeflerin başında geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralanan Milan Skriniar yer alıyordu. Sarı-lacivertlilerin, Slovak savunmacı ve kulübü ile son detayları görüşüyor.

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları ara verilmeden devam ediliyor. Kolombiyalı golcü Jhon Duran'ı açıklamaya hazırlanan Sarı-lacivertliler, savunma bölgesinde de mutlu sona ulaşmaya çok yakın.

FENERBAHÇE MILAN SKRINIAR'I BİTİRİYOR

İtalyan basınından Tuttomercatoweb'e göre Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun devre arasında PSG'den kiralanan Skriniar'ı 10 milyon euro karşılığına renklerine bağlamak üzere. Kanarya, Slovak stopere ise yıllık 8 milyon eurodan 4 senelik sözleşme teklif etti.

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Haberin detaylarında şu ifadeler yer aldı: "İstanbul kulübünün üst düzey yöneticileri dört yıllık bir sözleşme için sezon başına net 8 milyon euro teklif etti ve şimdi bazı tarafların detayları hallettiği bildiriliyor. Ancak şu anda resmi duyuru çözülmemiş bir ekonomik sorun nedeniyle erteleniyor: 2028'e kadar yıllık 12 milyon euro maaşla PSG'ye bağlı olan Skriniar'ın transferi kabul etmek için Fransız kulübünden tazminat paketi talep ettiği bildiriliyor."

30 yaşındaki savunmacı geçtiğimiz sezon 28 maçta 3 gol ve 2 asist kaydetti.

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