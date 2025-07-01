Fenerbahçe'de sağ bek operasyonu: İki isimde sıcak gelişme

Transferde gaza basarak Al Nass'ın Kolombiyalı forveti Jhon Duran'ı İstanbul'a getiren, Milan Skriniar ve Marco Asensio için de PSG ve oyuncularla görüşmelerini sıklaştıran Fenerbahçe'de sağ bek pozisyonu için de adım atıldı.

Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığına göre daha önce teklif verilen ancak kesin yanıt alınamayan Manchester City'nin sağ beki Kyle Walker'a şartları iyileştirilmiş yeni bir teklif daha sunuldu ve oyuncudan dönüş yapması istendi.

Fenerbahçe, Kyle Walker için yıllık ücreti daha iyi olan yeni bir teklif yaptı.



Manchester City ile bir problem yok. Ancak oyuncunun karar vermesi gerekiyor. Fenerbahçe, İngiliz futbolcuya hızlı bir şekilde geri dönüş beklediğini iletti. https://t.co/V25CL2OwFe — Sercan Hamzaoğlu (@sercanhamzaolu) July 1, 2025

'SENİN TAKIMINA GİDİYORUM'

Fenerbahçe'nin bir diğer sağ bek adayı Lucas Vazquez'le ilgili de sıcak temaslar devam ediyor. Real Madrid formasıyla Amerika'da düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele etmeye devam eden İspanyol futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre Lucas Vazquez'e henüz yazılı bir teklif yapılmadı. Ancak Lucas Vazquez, Arda Güler’e “senin takımına gidiyorum” diyerek milli yıldızdan Fenerbahçe'yle ilgili bilgi aldı.