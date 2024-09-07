Fenerbahçe'de sakatlık şoku. Antrenmanı yarıda bıraktı

Milli aranın ardından Süper Lig’in 5. Haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de milli takıma gitmeyen futbolcular hazırlıklarına devam etti.

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda yaşanan olay teknik heyeti yıktı.

Antrenman sırasında arka adalesinden sakatlanan Bright Osayi-Samuel antrenmanı yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Yıldız futbolcunun durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Bu sezon şimdiden 5 maçta forma giyen Nijeryalı sağ bek 1 asist kaydetti