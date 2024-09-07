Fenerbahçe'de sakatlık şoku. Antrenmanı yarıda bıraktı

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'de sakatlık şoku. Antrenmanı yarıda bıraktı

Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devame den Fenerbahçe'de Osayi-Samuel sakatlandı.

Milli aranın ardından Süper Lig’in 5. Haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de milli takıma gitmeyen futbolcular hazırlıklarına devam etti.

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda yaşanan olay teknik heyeti yıktı.

Antrenman sırasında arka adalesinden sakatlanan Bright Osayi-Samuel antrenmanı yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Yıldız futbolcunun durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Bu sezon şimdiden 5 maçta forma giyen Nijeryalı sağ bek 1 asist kaydetti

resim-2024-09-07-185214389.png

Son Haberler
Londra’da binlerce kişi Filistin için yürüdü: "Nehirden denize Filistin özgür olacak"
Londra’da binlerce kişi Filistin için yürüdü: "Nehirden denize Filistin özgür olacak"
Ergin Ataman istedi. Cedi Osman imzayı attı
Ergin Ataman istedi. Cedi Osman imzayı attı
Karabük’te otomobil Filyos Çayı’na uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Karabük’te otomobil Filyos Çayı’na uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Şenol Güneş'ten Beşiktaş dersi
Şenol Güneş'ten Beşiktaş dersi
Sivas'ta 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sivas'ta 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi