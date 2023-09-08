Fenerbahçe'de Samet Akaydın'ın geleceği netlik kazandı

Sarı-lacivertlilerde bir süredir takımdan ayrılması gündemde olan Samet Akaydın'ın geleceği netlik kazandı.

TAKIMDA KALMASINA KARAR VERİLDİ

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Fenerbahçe yetkilileri ve Samet Akaydin'in temsilcileri ile yapılan görüşmenin ardından oyuncunun takımda kalmasına karar verildi.

İSMAİL KARTAL'IN RAPORU ETKİLİ OLDU

Haberde ayrıca Samet'in takımda kalmasında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oyuncu hakkında olumlu rapor vermesinin etkili olduğuna yer verildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun Ocak ayında 3.7 milyon Euro karşılığında Adana Demirspor’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Samet burada 25 maçta forma giydi.