Fenerbahçe'de Samet Akaydın'ın geleceği netlik kazandı

Fenerbahçe yetkilileri ve Samet Akaydın'ın temsilcileri ile yapılan görüşmenin ardından oyuncunun takımda kalmasına karar verildi. Alınan bu kararda İsmail Kartal'ın raporu etkili oldu.

Fenerbahçe'de Samet Akaydın'ın geleceği netlik kazandı

Sarı-lacivertlilerde bir süredir takımdan ayrılması gündemde olan Samet Akaydın'ın geleceği netlik kazandı.

TAKIMDA KALMASINA KARAR VERİLDİ
Ertan Süzgün'ün haberine göre; Fenerbahçe yetkilileri ve Samet Akaydin'in temsilcileri ile yapılan görüşmenin ardından oyuncunun takımda kalmasına karar verildi.

İSMAİL KARTAL'IN RAPORU ETKİLİ OLDU
Haberde ayrıca Samet'in takımda kalmasında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oyuncu hakkında olumlu rapor vermesinin etkili olduğuna yer verildi.

PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonun Ocak ayında 3.7 milyon Euro karşılığında Adana Demirspor’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Samet burada 25 maçta forma giydi.

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