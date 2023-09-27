Fenerbahçe'de şaşırtan Tadic gerçeği. Taraftar Jesus'a isyan edecek

Bu yaz transferde döneminde Ajax'dan kadroya katılan Tadic'in geçtiğimiz sezon da gündeme geldiği ancak Jorge Jesus'un yaşı sebebiyle veto ettiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de şaşırtan Tadic gerçeği. Taraftar Jesus'a isyan edecek

Bu sezon gösterdiği performansla Fenerbahçelilerin sevgisini kazanan Dusan Tadic ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Sabah'ın haberine göre Dusan Tadic geride bıraktığımız sezonda da Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Öte yandan deneyimli futbolcunun transferi dönemin teknik direktörü Jorge Jesus'a takıldı.

Jorge Jesus'un Dusan Tadic'i ilerleyen yaşı ve çabuk bir futbolcu olmaması sebebiyle reddettiği haber detayında yer aldı.

Bu sezon Fenerbahçe'nin ilk 11'inin vazgeçilmez isimlerinden olan Dusan Tadic çıktığı 12 maçta 4 gol, 2 asistlik katkı verdi.

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