Fenerbahçe'de son dakika. İsmail Kartal'dan flaş karar

Fenerbahçe'de Hatayspor maçı öncesi İsmail Kartal kamp kadrosunu belirledi.
Kartal, bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Fred'i de kadroya aldı.
Cezalı Djiku ile sakatlıkları bulunan İrfan Can ve King, kafilede yer almadı.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde:
Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Ahmet Necat Aydın, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, İsmail Yüksek, Fred Santos, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi ve Serdar Dursun.
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