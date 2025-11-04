Sezon başında Fenerbahçe’de görevine son verilmesinden kısa süre sonra Benfica ile anlaşan Jose Mourinho, Portekiz futbolunu sarsan hakem raporu iddiaları karşısında sessiz kalmayı tercih etti.

Porto-Braga maçının hakemi Fabio Verissimo’nun “devre arasında baskıya uğradım” iddiasının kendisine sorulması üzerine Mourinho basın mensuplarına temkinli yanıt verdi.

MOURINHO: “YORUM YAPMAYACAĞIM”

Portekizli teknik adam, konuyla ilgili soruya maç raporunu gördüğünde konuşabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda herhangi bir yorum yapmayacağım. Sadece haberleri okudum, raporu okumadım. Çok az şey biliyorum ama neler olacağını görmek için bekliyorum. Ben yorumcu değilim, Benfica’nın teknik direktörüyüm. Portekiz futbolunun en önemli isimlerinden biriyim. Gereksiz yorum yapamam. Bu ciddi bir durum olabilir. Hakemin raporunu görmeden konuşamam. Bekleyeceğim.”

FENERBAHÇE DÖNEMİNDE TERSİNE TAVIR

Mourinho’nun bu açıklamaları, Fenerbahçe dönemindeki agresif hakem çıkışlarıyla ters düştü.

Türkiye'de görev yaptığı süreçte hakemlere yönelik sert açıklamalar yapan tecrübeli teknik adamın, ülkesinde sergilediği temkinli tavır dikkat çekti.

PORTO-BRAGA MAÇINDA HAKEM RAPORU TARTIŞMASI

Hakem Fabio Verissimo’nun raporunda, Porto-Braga maçının ilk yarısındaki tartışmalı pozisyonların görüntülerinin devre arasında hakem odasına yerleştirilen bir ekranda gösterildiği ve ekranın hiçbir şekilde de kapatılamadığı yazıldı. Portolu futbolcuların hakemi baskı altına almaya çalıştığı öne sürüldü. Bu iddialar Portekiz futbolunda yeni bir krizi ateşledi.