Fenerbahçe'de Suudi Arabistan isyanı: Süper Kupa maçına çıkmayalım

Editör: Fatma Demirkaya

Türkiye Futbol Federasyonu; Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği TFF Süper Kupa maçının 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacağını açıklamıştı.

Bu karara Fenerbahçe cephesinden sert tepki geldi.

Yüksek Divan Kurulu Üyesi Serdar Karcılıoğlu, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na bir yazı göndererek gerekirse "hükmen mağlubiyeti" göze alıp, sahaya çıkılmaması gerektiğini vurguladı.

"GENEL KURUL'DA GÜNDEME ALINSIN"

Serdar Karcılıoğlu imzasıyla "Yüksek Divan Kurulu Başkanlığımıza çağrımızdır" başlıklı yazıda şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhuriyet düşmanlığını gözümüz sokarcasına SÜPER KUPA maçlarımız bizi defalarca arkamızdan vurduğu tescilli bir Arap Ülkesi olan, üstelik CUMHURİYETİMİZİN 100. ONUR YILINDA Suudi Arabistan da oynatılmaz...

Kulübümüz Tüzüğümüzden aldığımız yetkiye dayanarak Bu müsabakayı Suudi Arabistan da oynamayacağımızı gerekirse hükmen mağlubiyeti dahi (Eğer Galatasaray kulübü bu konuda bir beyis görmüyorsa) kabul edeceğimize yönelik uyarı görevimizi Yönetim Kurulumuza bildirilmek asli görevimizdir.

Bu nedenle Pazar günü yapılacak YDK genel kurulunda bu konuyu gündeme almak TDK Başkanının görevi ve sorumluluğudur... "

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