Fenerbahçe'de transfer bitti! Yıldız oyuncu 4 yıllık imzayı atıyor

Fenerbahçe, geçen sezonun ikinci yarısında Paris Saint-Germain'den kiraladığı Milan Skriniar'ı yeniden kadrosuna katıyor. Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, Milan Skriniar için yaptığı girişimlerde başarılı oldu.

FENERBAHÇE MILAN SKRINIAR İLE İMZALIYOR

Fenerbahçe, geride kalan sezonun devre arasında Paris Saint-Germain'den kiralanan Milan Skriniar'ın bonservisini almak için Fransız ekibi ile her konuda anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler, bu transfer için 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 30 yaşındaki savunmacı ise başlangıçta yıllık 12 milyon euro maaş talep etmişti. Yapılan görüşmelerin ardından 7 milyon euroya el sıkışıldı.

Skrinar, Fenerbahçe'ye 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak ve Portekiz kampına (14 Temmuz) yetişecek.