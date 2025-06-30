Fenerbahçe'de transfere bir var! İstanbul'dalar

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'de transfere bir var! İstanbul'dalar

Fenerbahçe'nin transferinde büyük mesafe katettiği forvet Jhon Duran'ın temsilcisinin sarı lacivertli kulüple son detayları görüşmek için İstanbul'a geldiği öğrenildi.

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de Kolombiyalı forvet Jhon Duran'ın açıklanması an meselesi.

Son olarak Futbol Direktörü Devin Özek'i Kolombiya'ya yollayan ve oyuncunun tüm şartlarını kabul eden sarı lacivertlileri, kulübü Al Nassr ile de anlaşarak Jhon Duran'ın kararını beklemeye başlamıştı.

21 yaşındaki genç yıldızın temsilcisinin İstanbul’a geldiği öğrenildi. Al-Nassr’ın yetki verdiği temsilcinin bugün kulübe gelerek sarı lacivertlilerle son detayları görüşeceği ve anlaşmanın kısa sürede sonuçlandırılacağı belirtildi.

Duran, geçtiğimiz ocak ayında 77 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Aston Villa’dan Al-Nassr’a transfer olmuştu.

Genç forvet, geçen sezon bu iki takımda çıktığı 47 maçta 24 gol atmayı başarmıştı.

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