Fenerbahçe'de transferler sonrası ilk grup oluştu. Livakovic isim vererek itiraf etti

Transferi sonrası yaşadığı uyum sürecine dair açıklamalarda bulunan Livakovic Balkanlı oyuncular arasında kurulan grubu açıkladı.

Fenerbahçe'de transferler sonrası ilk grup oluştu. Livakovic isim vererek itiraf etti

Fenerbahçe transfer döneminin başında peşinde olduğu Hırvat kaleci Dominik Livakovic'i 6.65 milyon euroya kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertlilerle henüz maça çıkmadan milli takım kampına katılan file bekçisi takıma uyum sürecine dair yaşadıklarını Sırbistan’ın Mondo gazetesine şu sözlerle aktardı:

"DZEKO GRUBU KURDU"
“Karşılamadan sonraki izlenimler mükemmel. Taraftarlara ve kulübe teşekkür ediyorum. Takımda Balkan oyuncular olunca alışmak daha kolay oluyor. Dzeko hemen bir WhatsApp grubu kurdu... ben, Dzeko, Tadic ve Sloven Miha Zajc'tan oluşuyor”

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 85 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 85 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
MasterChef All Star 84 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 84 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme potasına giden adaylar kimler? MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star’da eleme potasına giden adaylar kimler? MasterChef eleme adayı kim oldu?
"Türkler dinden çıktılar. Arapların Türklere karşı cihadı farzdır"
"Türkler dinden çıktılar. Arapların Türklere karşı cihadı farzdır"
Son Haberler
Suriyeli silahlı grup engelli Türk gencini darp etti. Kız arkadaşını taciz edip uygunsuz fotoğraf istediler Güncel
Suriyeli silahlı grup engelli Türk gencini darp etti. Kız arkadaşını taciz edip uygunsuz fotoğraf istediler
Mobilyalar içerisine saklanmış 46 kilo uyuşturucu ele geçirildi Güncel
Mobilyalar içerisine saklanmış 46 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Türkiye Kart'ın pilot uygulaması tamamlandı Güncel
Türkiye Kart'ın pilot uygulaması tamamlandı
Hayati öneme sahip ilaçlara erişilmiyor. Şikayetler yüzde 113 arttı. Birçok hasta ve hasta yakını isyan ediyor Sağlık
Hayati öneme sahip ilaçlara erişilmiyor. Şikayetler yüzde 113 arttı. Birçok hasta ve hasta yakını isyan ediyor
MSB açıkladı. Yunanistan ve Suriye sınırında 12 terörist yakalandı Güncel
MSB açıkladı. Yunanistan ve Suriye sınırında 12 terörist yakalandı
Erdoğan'dan sonra ABD kimi görmek istiyor Siyaset
Erdoğan'dan sonra ABD kimi görmek istiyor
Antalya Havaalanı sınıfta kaldı. Dünyanın en çok rötar yapan 4.havaalanı seçildi Güncel
Antalya Havaalanı sınıfta kaldı. Dünyanın en çok rötar yapan 4.havaalanı seçildi