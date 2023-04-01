Fenerbahçe'de derbi öncesi flaş Valencia gelişmesi

Fenerbahçe'nin bu sezon en büyük kozu olan Enner Valencia'nın Beşiktaş maçı öncesi takımla birlikte antrenmanlara çıkmaması endişe yarattı.

Golcü futbolcunun sakatlığının sürdüğü, bu nedenle takımdan ayrı olarak salonda çalıştığı belirtildi.

Enner Valencia'nın Beşiktaş maçında oynayıp oynamamasının henüz belli olmadığı ifade edildi.

Ekvadorlu futbolcunun ilk 11'de başlamayabileceği, maçın gidişine göre sonradan oyuna alınabileceği de ileri sürüldü.

Valencia, bu sezon attığı 25 golle gol krallığı yarışında açık ara önde bulunuyor.