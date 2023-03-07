﻿Brezilya mı Fenerbahçe mi? Valencia kararı belli oldu

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve kontrat yenilemek için görüşmelerde bulunulan Enner Valencia, her geçen gün Sarı -Lacivertli yönetimi zora sokuyor.

Sarı lacivertli formasıyla 100. maçına Kayseri deplasmanında çıkan Valencia, bu sezon ligde 23 gol atarken, tüm kulvarlarda 30 gole katkı verdi. (26 gol-4 asist). Fenerbahçe camiası da 33 yaşındaki santrforun geleceğini merak ediyor. Yönetim ilk olarak 1+1 yıllık imza teklifinde bulunmuş ancak Ekvadorlu futbolcu, 2 yıl ve toplamda 5 milyon euro net ücret konusunda ısrarcı olmuştu.

YÖNETİMDEN DEV TEKLİF

Sabah'ın haberine göre Valencia'nın istediği yıllık 2.5 milyon euro maaşı da fazla bulan sarı-lacivertliler, teklifini iletmeye hazırlanıyor. Fenerbahçeli idareciler, tecrübeli oyuncuya 1.7 milyon eurodan 2 yıllık teklif sunacak. Valencia, Fenerbahçe'den bonuslarla birlikte 2.6 milyon euro kazanıyor. Fenerbahçe'nin Valencia'nın kalması yönünde karar aldığı öğrenildi.

Bilindiği üzere Brezilya basını, yıldız futbolcunun peşinde İnternacional kulübünün olduğunu ve anlaşmaya sıcak baktığını iddia etmişti.

Enner Valencia bu sezon Fenerbahçe formasıyla 32 resmi maçta ter döktü. Bunların 23'üne ilk 11'de başlayan 33 yaşındaki forvet, 26 gol atarken 4 de asist yaptı. Süper Lig gol krallığında zirvede olan Ekvadorlu futbolcu, milli takımı ile de Katar'da boy gösterdi. Turnuvanın açılış golünü kaydeden Valencia, 3 maçta 3 kez ağları sarstı.