Fenerbahçe'de yeni defans krizi kapıda. 5 maçta kesin yoklar

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ali Öncü
Fenerbahçe'de yeni defans krizi kapıda. 5 maçta kesin yoklar
Osayi; Nijerya, Djiku da Gana Milli Takımı'nın kadrosuna davet edildi. Fenerbahçe bu iki oyuncudan en az 20 gün yararlanamayacak.

Sezona müthiş bir giriş yapan Fenerbahçe'de stoper oyuncuları tek tek sakatlanınca puan kayıpları başlamıştı. Serdar Aziz, Becao ve Djiku'yu bir anda kaybeden Sarı-Lacivertliler'de büyük kriz çıkmıştı.
Fenerbahçe'de yeni bir kriz başlayacak, çünkü Osayi Samuel ve Alexander Djiku en az 20 gün yok.
13 Ocak-11 Şubat 2024 tarihleri arasında düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek Nijerya Milli Takımı'nın açıklanan kadrosunda yer alan Osayi ve Gana Milli Takımı'nın değişmezleri arasında bulunan Djiku, Fenerbahçe'nin 4 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası maçında kesin olarak forma giyemeyecek.
Afrika Kupası'nda grup maçları 24 Ocak'ta sona erecek.
Bu iki oyuncu grup aşamasında elense dahi ligde İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK ve Samsunspor karşılaşmalarını kaçıracak. Nijerya ve Gana finale kadar giderse Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor ve Alanyaspor maçlarını da kaçıracak. Teknik direktör İsmail Kartal, Osayi'nin yerine sağ bekte Mert Müldür'e görev verecek.
Stoper pozisyonunda da Serdar Aziz, Samet Akaydin ve Oosterwolde üçlüsünden ikisi oynayacak.

İlgili Haberler
Galatasaray'da sürpriz gelişme! Ziyech'in yeni adresini duyurdular
Doncic şov yaptı, Mavericks NBA'de Warriors'ı devirdi
Doncic şov yaptı, Mavericks NBA'de Warriors'ı devirdi
Fatih Terim eski öğrencisini transfer etmek istiyor!
Fatih Terim eski öğrencisini transfer etmek istiyor!
Rosier bombası. Hangi takıma transfer olacağı ortaya çıktı
Atilla Türker Riyad'da yaşanan rezillikleri tek tek açıkladı. Suudi polisler soyunma odalarını bastı. 'Cumhuriyet şovu yapamazsınız tutuklarız'
Lloris 12 senedir formasını giydiği Tottenham'a veda etti
Lloris 12 senedir formasını giydiği Tottenham'a veda etti
Son Haberler
Süper Kupa'nın ne zaman oynanacağı belli oluyor. İki ihtimal var Spor
Süper Kupa'nın ne zaman oynanacağı belli oluyor. İki ihtimal var
MasterChef 5.’si kim oldu? MasterChef All Star’da kim elendi? Magazin
MasterChef 5.’si kim oldu? MasterChef All Star’da kim elendi?
Türbülans Çiğdem’in 60 milyon TL’lik sahte faturalarının sırrı! Gündem
Türbülans Çiğdem’in 60 milyon TL’lik sahte faturalarının sırrı!
Yılbaşı sofranıza renk ve sağlık katacak bir içecek tarifi... Sağlık
Yılbaşı sofranıza renk ve sağlık katacak bir içecek tarifi...
Kılıçdaroğlu 13 yıl yerinden oynatmamıştı. Özgür Özel hemen kaldırdı Gündem
Kılıçdaroğlu 13 yıl yerinden oynatmamıştı. Özgür Özel hemen kaldırdı
Galatasaray'da sürpriz gelişme! Ziyech'in yeni adresini duyurdular Spor
Galatasaray'da sürpriz gelişme! Ziyech'in yeni adresini duyurdular