Fenerbahçe'de yeni defans krizi kapıda. 5 maçta kesin yoklar

Sezona müthiş bir giriş yapan Fenerbahçe'de stoper oyuncuları tek tek sakatlanınca puan kayıpları başlamıştı. Serdar Aziz, Becao ve Djiku'yu bir anda kaybeden Sarı-Lacivertliler'de büyük kriz çıkmıştı.

Fenerbahçe'de yeni bir kriz başlayacak, çünkü Osayi Samuel ve Alexander Djiku en az 20 gün yok.

13 Ocak-11 Şubat 2024 tarihleri arasında düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek Nijerya Milli Takımı'nın açıklanan kadrosunda yer alan Osayi ve Gana Milli Takımı'nın değişmezleri arasında bulunan Djiku, Fenerbahçe'nin 4 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası maçında kesin olarak forma giyemeyecek.

Afrika Kupası'nda grup maçları 24 Ocak'ta sona erecek.

Bu iki oyuncu grup aşamasında elense dahi ligde İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK ve Samsunspor karşılaşmalarını kaçıracak. Nijerya ve Gana finale kadar giderse Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor ve Alanyaspor maçlarını da kaçıracak. Teknik direktör İsmail Kartal, Osayi'nin yerine sağ bekte Mert Müldür'e görev verecek.

Stoper pozisyonunda da Serdar Aziz, Samet Akaydin ve Oosterwolde üçlüsünden ikisi oynayacak.