Fenerbahçe'deki son durumu Fırat Doğu Faraç açıkladı

Pendikspor maçında Fred ve Becao’un, Ludogorets maçında da Djiku sakatlandığından beri Fenerbahçe, sırtını bir türlü doğrultamadı. Sakatlıklardan beri 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet kazanan Fenerbahçe’de işler bir türlü yolunda gitmezken nihayet sakatlıkların büyük bölümü bitti. Becao ve Luan Peres dışında Fenerbahçe’de sakat oyuncu kalmadı.

Sivasspor maçı öncesi

Sakatlıktan dönen Fred ve Djiku’nun kesinlikle Sivasspor maçında oynaması lazım. Eğer oynamazlarsa Fenerbahçe Nordsjaelland maçında yaşadığı zorlukları tekrar yaşayabilir. Nordsjaelland maçında alınan 6-1’lik ağır mağlubiyetten sonra bu maçın kazanılması Fenerbahçe için çok önemli. Ne olursa olsun Fenerbahçe kaliteli oyuncularıyla bu maçı kazanacaktır. Fenerbahçe yıllardır sakatlıklardan çok çekiyor. Bu yüzden Fenerbahçe’nin sağlık ekibinde kesinlikle değişikliğe gidilmesi gerektiği bu sakatlıklarla birlikte kesin olarak anlaşılmış oldu.