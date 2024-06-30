Fenerbahçe'den 1 değil 2 bomba birden. Mario Branco dev operasyona başladı

Fenerbahçe, transfer piyasasında çifte golcü hamlesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Sarı-lacivertli ekip, Sevilla’nın yıldız forveti Youssef En-Nesyri ve Ayoub El Kaabi’yi kadrosuna katmak üzere.

Sportif Direktör Mario Branco’nun önderliğinde, En-Nesyri için Sevilla ile resmi görüşmelere başlayan Fenerbahçe, Jose Mourinho’nun da gözdesi olan Faslı golcünün transferini kısa sürede tamamlamayı hedefliyor.

Geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla 41 maçta 20 gol ve 3 asistlik performans sergileyen 27 yaşındaki En-Nesyri, takımın hücum gücünü artıracak önemli bir isim.

Öte yandan, Fenerbahçe’nin Ayoub El Kaabi ile de yıllık 2 milyon Euro maaş ve 1 milyon Euro imza parası karşılığında 2+1 yıllık anlaşmaya vardığı ve menajerinin Fenerbahçe’yi sosyal medyada takip etmeye başladığı bildirildi. El Kaabi’nin yarın İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Kariyerine Olympiakos'ta devam etmek istemeyen Ayoub El Kaabi bu sezon kazanılan UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde takımını adeta tek başına sırtladı. Süper Lig'de bir dönem Hatayspor forması da giyen Ayoub El Kaabi gösterdiği performansla yine alkışları toplamıştı.

Yunan ekibi Olympiakos ile bu sezon 50 resmi maçta görev alan Ayoub El Kaabi 33 kez ağları sarsmayı başardı.