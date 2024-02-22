Fenerbahçe'den 1 milyonluk Dzeko paylaşımı

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Fenerbahçe'den 1 milyonluk Dzeko paylaşımı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Zorlu maçın hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler, sosyal medya hesabından Edin Dzeko paylaşımında bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

Zorlu maçın hazırlıklarını sürdüren sarı lacivertlilerin geçtiğimiz günkü antrenmanında ağrıları bulunan Edin Dzeko takımla birlikte çalışmamıştı.

Kulübün resmi hesabından Boşnak futbolcuyla ilgili paylaşım geldi.

Edin Dzeko'nun idmandan bir fotoğrafını paylaşan sarı lacivertliler, "Bi' Dzeko kolay yetişmiyor" notunu düştü.

Fenerbahçe'nin bu paylaşımı büyük etkileşim aldı.

Tweet kısa sürede 1 milyon kez görüntülendi.

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