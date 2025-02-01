Fenerbahçe'den açıklama: Kırık tespit edildi

Fenerbahçe Medicana, Sırp pasör çaprazı Dražen Luburić’in, sağ elinde gelişen ağrı ve ödem nedeniyle yapılan muayene ve tetkiklerinde sağ el 5. metakarpal (tarak) kemiğinde kırık tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Sağlık Durumu Bilgilendirme Sporcumuz Dražen Luburić’in, sağ elinde gelişen ağrı ve ödem nedeniyle yapılan muayene ve tetkiklerinde sağ el 5. metakarpal (tarak) kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Tedavisine başlanan sporcumuz, bugün oynanacak müsabakada yer almayacaktır. Sporcumuza geçmiş olsun diyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.