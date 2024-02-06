Fenerbahçe'den ayrılan Emre Mor'dan Karagümrük itirafı

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılıp sezon sonuna kadar kiralık olarak Fatih Karagümrük'e imza atan Emre Mor, kupadaki Samsunspor maçının ardından konuştu.

26 yaşındaki futbolcu, daha önce Karagümrük forması giydiğini hatırlatarak, "Buradaki insanları tanıyorum. Burası benim ikinci evim. İkinci evime geldiğim için çok mutluyum. Takımın hedefleri için her şeyimi vereceğim" ifadesini kullandı.

Kupa maçı için de görüşlerini açıklayan Emre şunları söyledi: "Kontrol bizdeydi. İkinci yarıda geriye düştük, ama iyi bir reaksiyon vererek hak ettiğimiz galibiyeti aldık."