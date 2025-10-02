Fenerbahçe'den ayrılan oyuncuyu büyük övgü: 'Şampiyon gibi sahneye çıktı'

2025/26 sezonuna İtalya Süper Kupası ile başlayan Olimpia Milano, EuroLeague’e de Belgrad Arena’da Kızılyıldız'ı yenerek galibiyetle başladı.

"İLK EUROLEAGUE MAÇI İÇİN CESARET VERİCİ"

Takımın İtalyan koçu Ettore Messina, maç sonrası yaptığı değerlendirmede, “Bence maçın büyük bölümünde öndeydik, ardından Kızılyıldız o iki üç dakikalık süreçte sahada kopuk kaldığımız anlarda üstünlüğü ele geçirdi. O anda onların tecrübeli oyuncuları maça ağırlığını koydu. Ve işte en önemli nokta bu: Panik yapmadan doğru kararlar alabilecek oyunculara ihtiyacınız var. Galibiyetin ötesinde çıkarmamız gereken en büyük ders bu. Savunmamız her zaman istikrarlı değildi ama sezonun ilk EuroLeague maçı için bu cesaret verici.” dedi.

"TAM BİR ŞAMPİYON GİBİ SAHNEYE ÇIKTI"

Aynı zamanda Fenerbahçe Beko'nun eski yıldızı Marko Guduric hakkında da konuşan Messina, "EuroBasket sonrası tendinitis sorunu yaşadı, Süper Kupa’da oynamadı. Bireysel çalıştı ve Süper Kupa öncesinde sadece iki antrenmana çıktı ama riske girmeye değmezdi. Sonrasında bireysel çalışmaya devam etti ve bugün bize yardımcı olabileceğine inandık. Elbette uzun süre oynamadı ama onu kritik anlarda kullanmaya çalıştık. Ve tam da bir şampiyon gibi sahneye çıktı. Kritik şutları soktu ama her şeyden önemlisi soğukkanlı kaldı. İşte bu tür oyuncuların yapması gereken tam olarak bu. Onu aramızda görmekten hepimiz mutluyuz.” ifadelerini kullandıç