Fenerbahçe'den ayrıldı Valencia'ya transfer oldu

Anadolu Efes'i yenerek Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'de şampiyon olan Fenerbahçe Beko'da flaş bir gelişme yaşandı.

Amerikalı basketbolcu Nate Sestina, gelecek sezon için Valencia Basket takımıyla anlaştı. Mevcut sözleşmesinde bir yıl daha kalma opsiyonu bulunmasına rağmen Sestina, İspanya'da oynamayı tercih etti.

Geçen yaz Türk Telekom'dan Fenerbahçe Beko'ya katılan Sestina, Turkish Airlines EuroLeague'de maç başına 3.6 puan ve 1.5 ribaund, TSBSL'de ise 9.6 puan ve 5.1 ribaund ortalamaları ile mücadele etti.

Sestina'nın yeni adresi olan Valencia'nın, önümüzdeki sezon Turkish Airlines EuroLeague veya BKT EuroCup'ta mücadele edip etmeyeceği şu an için netlik kazanmadı. Euroleague Basketball'ın bu konudaki kararı önümüzdeki hafta açıklanacak.