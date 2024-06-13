Fenerbahçe'den ayrıldı Valencia'ya transfer oldu

Düzenleme: Hamza Özalkuş
Fenerbahçe'den ayrıldı Valencia'ya transfer oldu

Fenerbahçe Beko'nun oyuncusu Nate Sestina, İspanya ACB takımlarından Valencia ile anlaşma sağladı.

Anadolu Efes'i yenerek Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'de şampiyon olan Fenerbahçe Beko'da flaş bir gelişme yaşandı.

gdbouhgx0aal7wr-scaled.jpg

Amerikalı basketbolcu Nate Sestina, gelecek sezon için Valencia Basket takımıyla anlaştı. Mevcut sözleşmesinde bir yıl daha kalma opsiyonu bulunmasına rağmen Sestina, İspanya'da oynamayı tercih etti.

Geçen yaz Türk Telekom'dan Fenerbahçe Beko'ya katılan Sestina, Turkish Airlines EuroLeague'de maç başına 3.6 puan ve 1.5 ribaund, TSBSL'de ise 9.6 puan ve 5.1 ribaund ortalamaları ile mücadele etti.

Sestina'nın yeni adresi olan Valencia'nın, önümüzdeki sezon Turkish Airlines EuroLeague veya BKT EuroCup'ta mücadele edip etmeyeceği şu an için netlik kazanmadı. Euroleague Basketball'ın bu konudaki kararı önümüzdeki hafta açıklanacak.

İlgili Haberler
Giovanni van Bronckhorst'un İstanbul'a geliş saati belli oldu
Beşiktaş'ta Paulista'nın en büyük zaafını ortaya çıkardı
Son Haberler
Edirne’de 23 düzensiz göçmen yakalandı Gündem
Edirne’de 23 düzensiz göçmen yakalandı
Rıza Çalımbay neden kaçtı? Şerafettin Tilki ortaya çıkardı Spor
Rıza Çalımbay neden kaçtı? Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Kırgızistan'da kurbanlar anıldı Dünya
Kırgızistan'da kurbanlar anıldı
Tır ile otomobil çarpıştı Gündem
Tır ile otomobil çarpıştı
Vicdansız adam yavru ayıyı korkudan öldürecekti. Yaptıklarıyla şok yaşattı Yaşam
Vicdansız adam yavru ayıyı korkudan öldürecekti. Yaptıklarıyla şok yaşattı
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Taliban isimleri değiştiriyor Dünya
Taliban isimleri değiştiriyor