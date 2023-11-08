Fenerbahçe'den ayrılmıştı şimdi bin pişman: Dönmek istiyorum

Ara transfer döneminde stoper pozisyonuna takviye yapacak olan Fenerbahçe'ye, Almanya'dan mesaj var.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fenerbahçe'den ayrılmıştı şimdi bin pişman: Dönmek istiyorum

Fenerbahçe'de peş peşe özellikle defansta yaşanan peş peşe sakatlıklar ara transfer döneminde stoper pozisyonuna takviyeyi gündeme getirdi. Teknik direktör İsmail Kartal ve kurmayları harıl harıl oyuncu ararken Almanya'dan sürpriz bir haber geldi.

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Sezon başında 12 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Alman ekibi Hoffenheim'a transfer olan Attila Szalai, geri dönmek için Sarı-Lacivertli kulübe haber gönderdi. Menajerlik şirketi Rogon aracılığıyla temas kuran Macar savunmacı, fedakarlığa hazır olduğunu dile getirdi.

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Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco’nun da görüşünün alındığı eski oyuncunun kiralanması gündeme geldi. Bundesliga’da yeterince süre alamaması transfer ihtimalini güçlendirdi. Szalai; camiayı ve ligi tanıması, uyum sıkıntısı yaşamayacak olması sebebiyle transfer listesinin ilk sırasına yükseldi.

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Attila Szalai; 10 haftası geride kalan Alman Bundesliga'da sadece 3 maça ilk 11'de çıktı, 200 dakika süre aldı. Macar stoper ayrıca 1 de Almanya Kupası'nda 45 dakika şans bulabildi.

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