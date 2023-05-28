Fenerbahçe'den başkanlık için Ahmet Ağaoğlu hamlesi

Uzun süredir Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin TFF başkanlığı için çalışmalar yürüttüğü biliniyor.

Çebi, Galatasaray'dan destek alırken doğum yeri olan Trabzonspor'dan da kendisine olumlu dönüşler var. Düşmenin kaldırılması için söz vererek alt lig kulüplerinin bir kısmını da ikna etmiş durumda.

Beklentisi Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra kendisine beklediği "sinyalin" gelmesi.

FENERBAHÇE'DEN SÜRPRİZ ATAK

Fenerbahçe cephesi ise Mehmet Büyükekşi'yi destekliyor. Ancak tek başına kalmış durumda. Başkan Ali Koç'un hedefi ise kendisinden önceki Kulüpler Birliği Vakfı (KBV) başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu TFF'nin başına getirmek.

Trabzonspor cephesiyle yapılan görüşmelerde Ağaoğlu'nun aday olması durumunda Ertuğrul Doğan'ın da destekleyeceği bilgisi alındı. Fenerbahçe cephesi Galatasaray ve Beşiktaş'ın ortak kararıyla belirlenecek bir TFF başkanıyla çalışmak istemiyor. Kaynak: Fotospor



