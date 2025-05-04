Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisi öncesi doping!

Bu sezon derbi kazanamayan Fenerbahçe, sezonun son derbisinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Bu mücadelede 3 puanla sahadan ayrılmak isteyen Kanarya'da yönetim kolları sıvadı.

FENERBAHÇE YÖNETİMİ'NDEN MAAŞ DOPİNGİ!

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Yönetimi, teknik heyet ve futbolcuların nisan ayı maaşları da dahil olmak üzere tüm alacaklarını cuma günü itibarıyla eksiksiz olarak ödedi. Yönetimin aynı zamanda, hafta boyunca Samandıra'da takım ile yakından ilgilendiği belirtildi.