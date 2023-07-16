Fenerbahçe'den bir bomba daha. Livakovic geliyor

Editör: Hamza Özalkuş

Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Rodrio Becou'nun her an açıklanabileceği belirtilirken, Dusan Tadic'i de Beşiktaş'ın elinden kapan sarı lacivertlilerin kaleci Dominik Livakovic transferini de bitirdiği öğrenildi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe, Dominik Livakovic'in transferi konusunda kulübü Dinamo Zagreb ile anlaşmaya vardı.

Oyuncuyla da el sıkışan sarı lacivertli takımın, transferi resmen duyurmak için evrak işlerinin bitmesini beklediği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin Dominik Livakovic için Dinamo Zagreb'e 9 milyon Euro ödeyeceği bildirildi.

Tecrübeli kaleci, Dinamo Zagreb'in Hajduk Split'i 1-0 yendiği ve Hırvatistan Süper Kupası'nı kazandığı maçtan sonra taraftarına veda etti.

Vedanın ardından Dinamo Zagreb-Hajduk Split maçının Spikeri, “Livakovic, Fenerbahçe ile anlaştı” sözlerini kullandı.